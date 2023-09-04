Ünlü model Miranda Kerr dördüncü çocuğuna hamile

Ünlü model Miranda Kerr, son zamanlarda bebek heyecanı yaşıyor. Kerr, dördüncü çocuğunu beklediğini duyurdu.

Dördüncü bebek geliyor

40 yaşındaki eski Victoria’s Secret Meleği, Snapchat’te hamileliğinin artık belli olmaya başladığı bir fotoğraf yayınladı. Kerr, aynı zamanda Instagram paylaşımlarında da hayranlarını Snapchat hesabına yönlendirerek sürpriz habere dikkat çekti. Kerr, "Dördüncü bebeğimi duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım" diye not düştü.

Ünlü model dördüncü çocuğunun da erkek olacağını yine Snapchat paylaşımıyla duyurdu.

Kerr, en büyük oğlu Flynn’i, eski kocası Orlando Bloom ve eşi Katy Perry ile paylaşıyor. Ayrıca 2017’de evlendiği Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ile de Myles ve Hart isminde iki oğlu daha bulunuyor.