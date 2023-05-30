Ünlü model Öykü Baştaş ile Furkan Temir evlendi

Dünyanın önde gelen markalarıyla çalışan Öykü Baştaş, bir süredir birlikte olduğu tasarımcı sevgilisi Furkan Temir ile hayatlarını birleştirdi. Çift, İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle mutluluğa 'evet' dedi.

GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

27 yaşındaki genç model ile tasarımcı sevgilisini mutlu gününde yakın dostları yalnız bırakmadı. Mutlu gününden karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Baştaş'ın siyah dantel detaylı gelinliği ise dikkat çekti. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı gelinliği beğenmezken bazı kullanıcılar elbiseyi farklı buldu.

"SONSUZA KADAR SENİN OLACAK"

Baştaş, nikahtan karelerine "Sonsuza kadar senin olacak" notunu düşerken, Furkan Temir'i etiketleyip, kalp emojisi koydu.