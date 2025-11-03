Ünlü oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun en önemli yapı taşlarından biri kabul edilen Devekuşu Kabare’nin üç kurucusundan biri, usta sanatçı Ahmet Gülhan’dan acı haber geldi. Bir döneme damgasını vuran, sahne ve televizyon dünyasına unutulmaz eserler bırakan Gülhan, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

“Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi karakterleriyle geniş kitlelerin gönlünde taht kuran Gülhan, hem mizah anlayışı hem de sahne enerjisiyle Türk tiyatrosunun simge isimleri arasında yer alıyordu.

EŞİNİ MART AYINDA KAYBETMİŞTİ

Ahmet Gülhan'ın kendi gibi oyuncu olan eşi Gülümser Gülhan, geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetmişti.

Acı haberi Umut Oğuz sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Gitti USTAM

Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare’nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan’ı kaybettik. Başımız sağ olsun.