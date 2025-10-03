Ünlü oyuncu Aslı Enver kızı Elay'ın son halini paylaştı
Şimdilerde Netflix dizisi "Enfes Bir Akşam"ı ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aslı Enver, bir yandan da anneliğin keyfini sürüyor. Ünlü isim, kızı Elay'ın son halini sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Enver'in paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, şimdilerde Netflix dizisi "Enfes Bir Akşam"ı ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra mutlu aile yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor.
2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen ve 2023'te kızları Elay'ı kucaklarına alan çift, mutlu aile yaşantılarını zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşıyor.
Anneliğin her anının tadını çıkaran Aslı Enver, son olarak kızı Elay ile geçirdiği keyifli anlardan birini takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun paylaştığı karelerde, küçük Elay'ın sahilde yürüdüğü anlar yer aldı. Bu paylaşımla birlikte Elay'ın ne kadar büyüdüğü ve saçlarının uzadığı da dikkat çekti.