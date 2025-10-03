Ünlü oyuncu Aslı Enver kızı Elay'ın son halini paylaştı

Anneliğin her anının tadını çıkaran Aslı Enver, son olarak kızı Elay ile geçirdiği keyifli anlardan birini takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun paylaştığı karelerde, küçük Elay'ın sahilde yürüdüğü anlar yer aldı. Bu paylaşımla birlikte Elay'ın ne kadar büyüdüğü ve saçlarının uzadığı da dikkat çekti.