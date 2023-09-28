Ünlü oyuncu Ayça Varlıer uçurtma sörfü ile şov yaptı!
2021’den beri Amerika’da yaşayan Ayça Varlıer tatil için geldiği İstanbul'dan Muğla'ya geçerek kitesurf (uçurtma sörfü) yaptı.
2021’den beri Amerika’da yaşayan Ayça Varlıer bir müzikal için 2 haftalığına İstanbul’a gelmişti. Fırsatını bulur bulmaz Muğla'ya giden ünlü oyuncu 2 yıldır ara verdiği kitesurf sporuna kavuştu.
'TERAPİ GİBİ GELİYOR'
Ayça Varlıer, “Yeşil ve mavinin içinde rüzgarla, denizle geçirdiğim anlar terapi gibi geliyor bana” dedi.