Ünlü oyuncu Ayça Varlıer uçurtma sörfü ile şov yaptı!

2021’den beri Amerika’da yaşayan Ayça Varlıer bir müzikal için 2 haftalığına İstanbul’a gelmişti. Fırsatını bulur bulmaz Muğla'ya giden ünlü oyuncu 2 yıldır ara verdiği kitesurf sporuna kavuştu.

'TERAPİ GİBİ GELİYOR'

Ayça Varlıer, “Yeşil ve mavinin içinde rüzgarla, denizle geçirdiğim anlar terapi gibi geliyor bana” dedi.