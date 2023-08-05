Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti: "Kalbi yüce, sevdiğim kadın"

Geçtiğimiz kasım ayında sevenlerine müjdeli haber vererek lenf kanserini yendiğini açıklayan Boğaç Aksoy, doğum günü için gelen kutlama mesajlarını paylaştı. Tebrik mesajlarını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, bir yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı piyano öğretmeni Ezgi Yaşam'ın paylaşımına da yer verdi.

"HER RENGİN YAKIŞTIĞI GÜZEL ADAM"

Ünlü oyuncunun sevgilisi Ezgi Yaşam, "Her renk sende güzel. Şu kısacık insan ömrümüzde ne mutlu bana ki yolum seninle birleşti. Seninle geçen her gün, her deneyim bu yoldaki mis kokulu renkli çiçeklere dönüşüyor. Nice mutlu yılların, güzel deneyimlerle geçen yaşların ve rengarenk çiçekli yolların olsun. Her rengin yakıştığı güzel adam" mesajını yazdı.

"İYİ Kİ SENİ TANIMIŞIM"

Boğaç Aksoy da piyano öğretmeni sevgilisine duygusal bir mesajla yanıt verdi. Oyuncu, Ezgi Yaşam'ın fotoğrafına, “Her anı ayrı güzel, özel anılarıyla harika bir yaş daha geride kaldı. İyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım benim cesur, kalbi yüce, sevdiğim kadın" notunu düştü.