Ünlü oyuncu Deniz Erdoğan kalp rahatsızlığı sebebiyle acil operasyona alındı

İnci Taneleri dizisinin 'Kamuran ağabeyi' Deniz Erdoğan kalp rahatsızlığı sebebiyle acil operasyon geçirdi. Deniz Erdoğan'ın kendi gibi oyuncu ve dansçı olan eşi Elif Erol Erdoğan haberi ınstagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"3. STENT TAKILDI"

"Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 2 gündür “48 saattir uykusuz ve devamlı yoğun bakım, ameliyathane arasında bekleyen biri olarak hak verirsiniz ki artık ne telefonları açacak hâli, ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı. Buradan açıklama yapıp müsaadenizi isteyeyim.. Eşim Deniz’in önceki kalp krizinden sonraki süreçte, ara ara göğsünde devamlı ağrı ve kendini devamlı halsiz hissetmesi sonucu hastaneye gittik, profesörümüz sevgili Hacı Murat Güneş yaptığı kontrol anjiyosu sonucu kalbindeki en büyük ve en hayati damarı yüzde 90 tıkalı olarak eşimi acil operasyona aldı.. Önce balon yöntemi ile ilkinde açılmadı 2. kerede zor açıldı ve ardından 3. de stent takıldı kalbine. Çok şükür bin şükür, bu damar ile normal dolaşması bile büyük bir mucizeymiş ve eğer kriz olsaydı bu halde hiç şansı olmayacakmış yetişebilmek için ve sonucunu dillendirmek dahi istemiyoruz. Şu anda Kendisi gayet iyi. Kamuran abinizin sizlere çok çok selamı var."