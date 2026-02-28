Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den duygusal paylaşım: "Büyümek çok sancılıymış"

“ZAMANLA BİRLİKTE YÜZERİZ”

Takipçilerine de özel bir teşekkür borçlu olduğunu belirten sanatçı, mesajını şu etkileyici sözlerle tamamladı: "Uzun zamandır yanımdasınız. Bazen yalnız hissettiğim anlarda o hissi hafiflettiniz. Tanımadığın insanlarla kurulan bağın da bir kader şekli olduğuna inanıyorum artık. Belki bu sefer zamana karşı yüzmek yerine, zamanla birlikte yüzeriz. Ve eğer yine de bir salı günü ölürsek en azından sevmiş, şükretmiş ve birbirimize dokunmuş oluruz."

