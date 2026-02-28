Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den duygusal paylaşım: "Büyümek çok sancılıymış"
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 31. yaş gününü büyümenin sancılarına ve hayranlarıyla kurduğu bağın gücüne değindiği duygusal bir mesajla kutladı.
Kariyer yolculuğuna 2014 Miss Turkey ikinciliği ve ardından Miss Universe temsilciliği ile başlayan Dilan Çiçek Deniz, kısa sürede odağını oyunculuğa çevirerek sektörde kendine güçlü bir yer edindi. Başarılı oyuncu, 31. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafı ve hayatın hızına dair paylaştığı samimi düşünceleriyle kutladı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
“BENİM ZAMAN MERFHUMUM HALA ÇOCUK”
Yeni yaşını ailesinin yanında karşılayan Deniz, paylaşımında büyümenin "sancılı" yanlarına ve zaman kavramının çocukluktan bugüne nasıl değiştiğine değindi. Çocukluğundaki yemek ve oyun zamanlarından bugüne uzanan süreci sorgulayan oyuncu, hayatın hızla akıp gittiğini belirterek "Benim zaman mefhumum hala çocuk" ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK LÜKS: AİLE BAĞLARI
Mesajında aile bağlarının önemine özel bir parantez açan Deniz, doğrularında ve yanlışlarında ailesinin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Koşulsuz köklenebileceği bir yere sahip olmanın hayattaki en büyük lüks olduğunu belirten oyuncu, yeni yaşındaki ilk dileğinin sevdikleri için sağlık ve huzur olduğunu yazdı. Takipçilerine de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen sanatçı, tanımadığı insanlarla kurulan bağı bir "kader şekli" olarak tanımladı.
“ZAMANLA BİRLİKTE YÜZERİZ”
Takipçilerine de özel bir teşekkür borçlu olduğunu belirten sanatçı, mesajını şu etkileyici sözlerle tamamladı: "Uzun zamandır yanımdasınız. Bazen yalnız hissettiğim anlarda o hissi hafiflettiniz. Tanımadığın insanlarla kurulan bağın da bir kader şekli olduğuna inanıyorum artık. Belki bu sefer zamana karşı yüzmek yerine, zamanla birlikte yüzeriz. Ve eğer yine de bir salı günü ölürsek en azından sevmiş, şükretmiş ve birbirimize dokunmuş oluruz."