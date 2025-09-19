Ünlü oyuncu Ege Aydan'ın gurur günü: Kızı Çiğdem Öyküm Zubi mezun oldu

Yaprak Dökümü, Binbir Gece ve son olarak Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi gibi başarılı yapımlarda yer alan usta oyuncu Ege Aydan, bu kez kariyeriyle değil, ailesiyle yaşadığı gurur dolu anlarla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, büyük kızı Öyküm'ün mezuniyet sevincini yaşadı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan Öyküm, başarısını onur belgesiyle taçlandırdı. Aile üyelerinin de katıldığı keyifli mezuniyet töreninde kep atarak diplomasını kutlayan Öyküm, ailesine büyük bir mutluluk yaşattı.

Ege Aydan, bu özel günü sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Büyük kızımız Öyküm bugün onur belgesini alıp kep fırlatarak mezuniyetini kutladı."

Usta sanatçının paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi görerek hayranlarından ve takipçilerinden tebrik mesajları aldı.