Ünlü oyuncu Emre Karayel'in oğlu Can, 3 yaşına bastı: 'İyi ki doğdun canımız'
Şimdilerde 'Bahar' dizisinde rol alan oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabından oğlunun 3. yaş gününü kutladı.
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Emre Karayel, sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile Kasım 2020'de nikâh masasına oturmuştu.
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Ocak 2022'de ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, erkek bebeklerine Can adını vermişti.
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Çiftin oğulları Can, 3'üncü yaşına bastı. Emre Karayel ile Gizem Demirci çiftinin oğlulları Can, 3'üncü yaşına bastı. Karayel'den paylaşım gecikmedi.
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Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğraflara; "İyi ki doğdun, iyi ki varsın canımız cancanımız" notunu düştü.