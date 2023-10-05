Ünlü oyuncu Fulya Zenginer yeni evini takipçileriyle paylaştı!

2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile dünya evine giren Fulya Zenginer, 2022 yılında oğlu Milan'ı dünyaya getirmişti. Oğlunun büyümesiyle birlikte yeni bir ev arayışına giren Zenginer, sonunda isteği daireyi buldu. Ünlü oyuncu, oğlu ve eşiyle birlikte Ormanköy'de site içinde yer alan dairede karar kıldı.

Fulya Zenginer taşınma haberini sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu: "Resmen ta-şı-nı-yo-ruz ve resmen delilik. Bu kadar az uyuyorken evi paketlemek yeni evi hazırlamak bilemiyorum dostlar ama heyecanlıyım da bakalım neler olacak kahramanlarımızı bu serüvende neler bekliyor? İzleyip göreceğiz"

EVİN CAM TAVANI DİKKAT ÇEKTİ

Fulya Zenginer sayfasında yeni evinin fotoğraflarını da yer verdi. Bazı emlak sitelerinde 16 milyon 500 TL'den satışa sunulan evin geniş balkonu kadar bir kısmı cam olan tavanı da dikkat çekti.