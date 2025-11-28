Ünlü oyuncu gençliğini paylaştı: Buyurun size 19 yaşındaki Pınar

Oyuncu Pınar Altuğ, perşembe gününe özel 32 yıl önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"19 YAŞINDAKİ PINAR"

51 yaşındaki Pınar Altuğ, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Buyurun size 19 yaşındaki Pınar!"

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.