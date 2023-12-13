Ünlü oyuncu Hilary Duff, dördüncü çocuğuna hamile

Yeniden anne olmak için gün sayan Hilary Duff, dördüncü çocuğuna hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

YILBAŞI KARTIYLA DUYURDU

Aile fotoğrafıyla oluşturdukları yeni yıl kartını sosyal medya hesabında paylaşan 36 yaşındaki Duff, "Sürpriz, sürpriz" notunu düştü. Duff'ın yılbaşı kartı üzerine yazdığı, "Bu çılgın gruba bir kişiyi daha ekliyoruz" notu dikkat çekti. Fotoğrafta üç çocuğu ve eşiyle görülen Duff'ın hamileliğinin son aylarında olduğu biliniyor.

Çiftin 2 yaşında Mae ve 5 yaşında Banks adında kızları bulunuyor. Duff'ın eski eşi Mike Comrie'den olan 11 yaşında Luca adında bir de oğlu bulunuyor.

Müzisyen Matthew Koma da kendi Instagram hesabından, "Dördüncü bebek geliyor" diye duyuru yaptı.