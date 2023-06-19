Ünlü oyuncu İlker Aksum evlendi!

Yabancı Damat, Poyraz Karayel, Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul gibi iddialı projelerde yer alan oyuncu İlker Aksum, Dilay Ekmekçioğlu ile Harbiye Orduevi'nde kıyılan nikah töreniyle dünya evine girdi.

Çiftin nikah törenine dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

İlker Aksum, ilk evliliğini 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Belgin Erdoğan ile yapmıştı. Aksum ile Erdoğan, 2012 yılında boşanmıştı.