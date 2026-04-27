Ünlü oyuncu İlker Aksum zor günlerini ilk kez anlattı: Beni o karanlıktan eşim çıkardı

Başarılı oyuncu İlker Aksum, konuk olduğu bir programda kariyerinin bilinmeyen yönlerini ve yaşadığı kişisel dönüşümü tüm samimiyetiyle paylaştı. 2023 yılının Haziran

ayında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile evlenen ve 2025 yılının hemen başında kızı Lila’yı kucaklarına alan Aksum, hem babalık heyecanını hem de meslek hayatının zorlu dönemlerini anlattı. Kariyerinin bir noktasında derin bir ruhsal çöküş yaşadığını belirten oyuncu, o günleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı.



"BENİ O ÇUKURDAN, O KARANLIKTAN ALDI"



Eşi Dilay Ekmekçioğlu’nun antropoloji eğitimi ve nefes koçluğu kimliğinin, kendi iyileşme sürecinde en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Aksum, yaşadığı büyük değişimi şu sözlerle dile getirdi:

Beni o çukurdan, o karanlıktan aldı, çekti çıkardı. Ayaklarımın üzerine bastırdı.



"KEŞKE DAHA ERKEN BABA OLSAYDIM"



Şimdilerde vaktinin neredeyse tamamını bir yaşındaki kızı Lila ve ailesine ayıran ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin babalıkla ilgili sorularına ise şu içten yanıtı vermişti:

Keşke daha erken baba olsaydım. Ne yapalım, kısmet bugüneymiş.





DİLAY EKMEKÇİOĞLU KİMDİR?

Oyuncu İlker Aksum ile 2023 yılında evlenen ve 2025 yılının başında kızı Lila’yı kucağına alan Dilay Ekmekçioğlu, sanat dünyasının hem mutfağında hem de sahnesinde yer alan isimlerden biri. 1991 yılında İzmir’de doğan Ekmekçioğlu, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra sanat tutkusunun peşinden giderek sektöre adım attı.





Kariyerine 2014 yılında Kumbaracı50 (Altıdan Sonra Tiyatro) bünyesinde gönüllü olarak başlayan Dilay Ekmekçioğlu, burada asistanlıktan sahne amirliğine, yönetmen yardımcılığından oyunculuğa ve mekan işletmeciliğine kadar pek çok farklı sorumluluk üstlendi. Sanatın farklı disiplinlerinde deneyim kazanan Ekmekçioğlu, profesyonel tiyatro çalışmalarının yanı sıra günümüzde nefes koçluğu da yapmaktadır.