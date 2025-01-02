Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz kızının 1. yaş gününü kutladı: Ömür boyu yanındayım
Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal Şaşmaz ile birlikte kızları Azra'nın 1. yaş gününü sosyal medyadan kutladı.
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'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Serçe Sarayı', 'Uyanış: Büyük Selçuklu', 'Kör Nokta' gibi dizilerde rol alan 31 yaşındaki ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında Hande Ünal ile evlenmişti.
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Ünlü çift geçtiğimiz sene Ocak ayında kızları Azra'yı kucaklarına alArak anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal Şaşmaz ile birlikte kızları Azra'nın 1. yaş gününü sosyal medyadan kutladı.
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Yakışıklı oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımına ''Güzel kızım, seninle her geçen günü özleyip yeni başlayan her güne heyecanla uyanıyorum. Hayatımın anlamı sensin! Ömür boyu yanındayım, arkandayım, baktığın her yerdeyim. Pamuk kızım seni çok seviyorum.'' notunu düştü.