Ünlü oyuncu Lindsay Lohan anne oldu

ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Bir erkek bebeği olan Lohan, oğluna Arapça isim verdi.

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan anne oldu

Lindsay Lohan - Bader Shammas çiftinin bebeği dünyaya geldi. 37 yaşındaki yıldızın bir oğlu oldu.

Luai adını verdiler

Bader Shammas ile geçen yıl evlenen Lohan, bebeğine "Luai" adını verdiğini açıkladı. Arapça bir isim olan Luai'nin, zırh ya da koruyucu anlamına geldiği öğrenildi. Lindsay Lohan, bebeğini Dubai'de dünyaya getirdi.

"Yakında geliyor" 

Lohan, eşi Bader Shammas ile bebek bekledikleri haberini mart ayında duyurmuştu. Lohan sosyal medya hesabında, üzerinde "Yakında geliyor" yazan bir bebek giysisi fotoğrafı paylaşmıştı.

 
 
 
 
 
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Lindsay Lohan (@lindsaylohan)'in paylaştığı bir gönderi

Lohan, evlilik haberini de Temmuz 2022'de vermişti. Doğum gününde sosyal medya hesabından nişanlısıyla olan fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, şu ifadeyi kullanmıştı:

"Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli."

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