Ünlü oyuncu paylaştı: Seneler çok çabuk geçiyor

Oyunculuğa 6 yaşında 'Minik Cadı' filmiyle adım atan; Çılgın Bediş dizisindeki Mükü karakteriyle hafızalara kazınan Çiçek Dilligil Oğlu Ardahan'ın çocukluk günlerine ait bir fotoğrafı paylaştı ve altına şu notu düştü:

"En sevdiğim fotoğraflarımızdan biri olabilir. #tbt için biçilmiş kaftan. Hele bir önceki posta bakıp buna bakarsan vay vay vay. Seneler çok çabuk geçiyor mirim. Taze anne, babalara sesleniyorum buradan. Göz açıp kapayana kadar büyüyorlar. Sevin, sıkıştırın, sarın, sarmalayın, tadını çıkartın. Sonra ancak kısa bir an kolunun altına girebileceksiniz. Önceki paylaştığım fotoğraf gibi. Hayatın en güzel armağanı."

Ardahan Öztoprak şimdi 25 yaşında, ABD'de yaşıyor.