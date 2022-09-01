Ünlü oyuncu Seda Bakan Erel, ikinci kez anne oldu

Ali Erel ile evli olan Seda Bakan Erel, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Bakan Erel ile eşi Ali Erel çiftinin bu sabah ikinci çocukları dünyaya geldi.

Çift Ela ismini verdikleri ikinci kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Doğumu gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Özbaşlı yaptığı açıklamada “Anne Seda Bakan Erel ve bebeğin sağlık durumları gayet iyi. Sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” dedi.