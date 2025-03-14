Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

''Düğün Dernek'', ''Kardeş Payı'', "Yılan Hikâyesi", "Kınalı Kar", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam" ve "Aşk ve Ceza" gibi birbirinden başarılı dizilerde rol alan Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti.