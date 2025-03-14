Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti - Resim : 1

''Düğün Dernek'', ''Kardeş Payı'', "Yılan Hikâyesi", "Kınalı Kar", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam" ve "Aşk ve Ceza" gibi birbirinden başarılı dizilerde rol alan Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti - Resim : 2

Ünlü oyuncunun acı haberini meslektaşı Zafer Algöz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti - Resim : 3

Hürriyet’e konuşan Algöz, “Şinasi mide kanseriydi. Bir ara tedavi için Ukrayna’ya da gitmişti. Vefatını öğrenince şoke olduk, çok üzüldük” dedi.

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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti - Resim : 4

Şinasi Yurtsever’in mide kanserine geçen sene yakalandığı ve gördüğü tedaviyle iyileştiği, ancak 2 hafta kadar önce, rol aldığı ‘Yüzde İki’ adlı dizinin ikinci sezon çekimlerini tamamladıktan hemen sonra zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.