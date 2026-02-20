Ünlü oyuncu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı
Sanat dünyasından gelen üzücü haber, sevenlerini derin bir endişeye sevk etti. Türk tiyatrosu ve sinemasının usta ismi, komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Özden için sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sevenlerinden dua istendi.
Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Özden'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.
"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"
Paylaşımda, Yalçın Özden'in hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilerek sevenlerinden dua istendi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."
YALÇNIN ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1947’de dünyaya gelen Yalçın Özden, çocukluk yıllarından itibaren sahneyle iç içe bir hayat sürdü. Öğretmen bir babanın çocuğu olarak Anadolu’nun farklı şehirlerinde büyüyen oyuncu, ortaokul ve lise yıllarını İstanbul’da tamamladı. Sahneye ilk adımını okul yıllarında atan Özden, lise döneminde yer aldığı tiyatro oyunlarıyla dikkat çekti ve amatör olarak başladığı oyunculuğu kısa sürede profesyonel sahneye taşıdı. Milli Türk Talebe Federasyonu bünyesinde yürütülen tiyatro çalışmalarına katılan sanatçı, burada aldığı eğitimle sahne deneyimini geliştirdi. Direklerarası Kabare ve Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa adım atan Özden, kabare, vodvil ve geleneksel Türk tiyatrosunun farklı türlerinde sahne aldı. Uzun yıllar Zeki Yurtbaşı ile birlikte oluşturdukları “Uğurböcekleri” ikilisiyle televizyonda önemli bir yer edindi.
YALÇIN ÖZDEN’İN YER ALDIĞI BAZI YAPIMLAR
Ceza - 1974
Eşek Şakası - 1980
Akıllı Deliler - 1980
Bizim Sokak - 1982
Borusunu Öttüren - 1985
İşler Tıkırında - 1985
Şişeli Köy - 1985
Kızlar Sınıfı - 1994
Tele Anahtar - 1994
Tatlı Kaçıklar - 1996-2001
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz - 2008
Altın Kızlar - 2009
Türk Malı - 2010
Seksenler - 2013-2017
Çocuklar Duymasın - 2018
Benim Adım Osssman - 2018
