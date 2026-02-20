Ünlü oyuncu Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı

Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Özden'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yalçın Özden (@yalcinozdenofficial)'in paylaştığı bir gönderi

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Paylaşımda, Yalçın Özden'in hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilerek sevenlerinden dua istendi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."

YALÇNIN ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1947’de dünyaya gelen Yalçın Özden, çocukluk yıllarından itibaren sahneyle iç içe bir hayat sürdü. Öğretmen bir babanın çocuğu olarak Anadolu’nun farklı şehirlerinde büyüyen oyuncu, ortaokul ve lise yıllarını İstanbul’da tamamladı. Sahneye ilk adımını okul yıllarında atan Özden, lise döneminde yer aldığı tiyatro oyunlarıyla dikkat çekti ve amatör olarak başladığı oyunculuğu kısa sürede profesyonel sahneye taşıdı. Milli Türk Talebe Federasyonu bünyesinde yürütülen tiyatro çalışmalarına katılan sanatçı, burada aldığı eğitimle sahne deneyimini geliştirdi. Direklerarası Kabare ve Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa adım atan Özden, kabare, vodvil ve geleneksel Türk tiyatrosunun farklı türlerinde sahne aldı. Uzun yıllar Zeki Yurtbaşı ile birlikte oluşturdukları “Uğurböcekleri” ikilisiyle televizyonda önemli bir yer edindi.

YALÇIN ÖZDEN’İN YER ALDIĞI BAZI YAPIMLAR

Ceza - 1974

Eşek Şakası - 1980

Akıllı Deliler - 1980

Bizim Sokak - 1982

Borusunu Öttüren - 1985

İşler Tıkırında - 1985

Şişeli Köy - 1985

Kızlar Sınıfı - 1994

Tele Anahtar - 1994

Tatlı Kaçıklar - 1996-2001

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz - 2008

Altın Kızlar - 2009

Türk Malı - 2010

Seksenler - 2013-2017

Çocuklar Duymasın - 2018

Benim Adım Osssman - 2018