Anasayfa Magazin Ünlü piyanist Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlendi! İşte nikahtan kareler
Ünlü piyanist Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlendi! İşte nikahtan kareler
Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say ile flüt sanatçısı Aslıhan And, hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, İstanbul’daki evlerinde düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Fazıl Say ve Aslıhan And, bu mutlu haberi ve mutluluklarını, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir paylaşım ile takipçilerine duyurdu.
1 / 5
Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say ile flüt sanatçısı Aslıhan And, hayatlarını İstanbul’daki evlerinde düzenlenen sade bir törenle birleştirdi.
2 / 5
Evlilik haberini sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir paylaşımla duyuran ünlü çift, takipçilerine mutluluklarını "Yuvamızı kurduğumuz özel günümüzden… Huzurla, mutlulukla, sevgiyle…" ifadeleriyle aktardı.
3 / 5
Fazıl ve Aslıhan Say çifti, bu sade törenin ardından, mutluluklarını daha geniş bir çevreyle paylaşmak üzere bir kutlama daha yapacaklarını belirtti.
4 / 5
Çift, sanatçı dostları ve yakın arkadaşlarıyla bir araya gelecekleri bu kutlamayı Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.