Ünlü rapçi Eminem dede oluyor

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"Without Me", "Superman", "Lose Yourself" ve daha birçok hit şarkıyla tanınan 51 yaşındaki rapçi Eminem dede olacağını açıkladı.
Fotoğraf: Getty
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Ünlü rapçi, kızı Hailie Jade Mathers'ın hamile olduğunu yeni çıkan "Temporary" adlı şarkısının video klibinde duyurdu. Videoda, 28 yaşındaki Hailie, babasına üzerinde "büyükbaba" yazan bir Detroit Lions forması veriyor.
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"Temporary" adlı şarkı, Eminem'in “The Death of Slim Shady” albümünde çocuklarına adadığı iki şarkıdan biri. Diğer şarkı ise "Somebody Save Me" adını taşıyor.
Fotoğraf: Getty