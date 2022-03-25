Ünlü rapçiden üzen haber! Fedez kansere yakalandığını duyurdu

İtalyan blogger, model ve tasarımcı Chiara Ferragni ile mutlu bir evlilik sürdüren Fedez, pankreas kanserine yakalandığını duyurdu. Gerçek adı Federico Leonardo Lucia olan 33 yaşındaki ünlü rapçi, hastane odasında verdiği pozları Instagram'dan paylaşarak, sağlık durumunu açıkladı.

OPERASYON ALTI SAAT SÜRDÜ

Instagram sayfasında hastanede çekilen fotoğraflarını paylaşan Fedez olup biteni şöyle anlattı: "Geçen hafta pankreasımda nadir görülen bir tümör olduğunu öğrendim. Bu tümör zamanında alınmazsa hoş olmayan durumlarla karşılaşabileceğim söylendi. Bunun üzerine hem pankreasın bir kısmı hem de tümör altı saat süren bir operasyonla alındı."

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'ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Fedez geçirdiği operasyondan iki gün sonra, kendini iyi hissettiğini ve evine, çocuklarına kavuşmak için sabırsızlandığını belirtti. Şarkıcı, iyileşmesinin zaman alacağını da satırlarına ekledi. Fedez, operasyonu sırasında ve sonrasında kendisine yardımcı olan bütün doktorlara, cerrahlara ve sağlık personeline teşekkür etti. Şarkıcı paylaşımını eşi Chiara Ferragni'ye hitaben 'Seni seviyorum' diyerek bitirdi.

'HAYATIN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU ÖĞRETTİ'

Chiara Ferragni ardında Fedez'in operasyonunun başarılı geçtiğini belirtip "Umuyoruz ki bu bizim için kötü bir anıya dönüşecek" diye yazdı. Ferragni, bu deneyimin kendilerine hayatı dolu dolu yaşayıp keyif almak gerektiğini bir kere daha öğrettiğini belirtti. Hem Fedez'in hem de Chiara Ferragni'nin sosyal medyadaki takipçilerinden çok sayıda 'geçmiş olsun' mesajı geldi.

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Chiara Ferragni ve Fedez'in 4 yıl önce Sicilya'da gerçekleşen düğünü peri masallarını aratmamıştı. Çiftin, gösterişli düğünü günlerce konuşulmuştu. İkilinin, birlikteliklerinden Leone adında bir oğlu ve Vittoria isminde bir kızı bulunuyor.