Ünlü sanatçı Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz Salı günü kalp krizi geçirdi ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan başarılı müdahalenin ardından ünlü sanatçının kalbine stent takıldığı öğrenildi.

Abacı'nın genel sağlık durumunun şu an için stabil olduğu ve tedavisinin normal odada sürdüğü belirtildi. Buhaberi, Abacı'nın bizzat ricası üzerine söz yazarı Seda Akay sosyal medya hesabından duyurdu.

Akay, "Canım Abacıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır... Şükür tedavisi normal odada sürdürülüyor. Şifa diliyorum," ifadelerini kullandı.

Abacı'nın menajeri Taner Budak da sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı:

'Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı ABD’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış olup, yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Stent takılarak tedavisi tamamlanmıştır. Hastanede normal odada tedavisine devam edilmektedir. Sanatçımızın sağlık durumunu siz sevenleri ile paylaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Taner Budak

Muazzez Abacı’nın Menajeri