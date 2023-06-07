Ünlü sanatçı Nurhan Damcıoğlu'nun son isteği ortaya çıktı

Türk kantocu ses sanatçısı; tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören sanatçı, yaşamını sürdürdüğü İzmir’de önceki gün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Damcıoğlu’nun kardeşi Perihan Damcıoğlu sanatçının son isteğini açıkladı.

"GÜZEL ANILMAK İSTİYORDU"

Hürriyet'te yer alan habere göre, acı haberin ardından konuşan Nurhan Damcıoğlu’nun kardeşi Perihan Damcıoğlu, “Hep güzel anılmak istiyordu. Son bir konser yapmak gibi hayali vardı. Onu tamamlayamadı. İçinde ukte kaldı” dedi.

Nurhan Damcıoğlu için bugün 14.30'da İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi’nde veda töreni yapılacak. Törenin ardından sanatçı, İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek.