Ünlü şarkıcı Adele, konseri sırasında kasık mantarı olduğunu itiraf etti

Grammy ödüllü şarkıcı Adele hafta sonu Las Vegas'ta verdiği konser sırasında yaşadığı sıkıntıyı ve rahatsızlığını anlattı.

"Doktorum bana kasık mantarı teşhisi koydu"

Konseri sırasında korse giydiği için çok terlediğini söyleyen Adele, bu nedenle kasık mantarı olduğunu itiraf etti. Adele "Ben ve ekibim bunun hakkında konuşuyorduk. Açıkçası şovlarımda fit görünmek için korse kullanıyorum. Ama çok terliyorum ve bu ter hiçbir yere gitmiyor" diyerek ekledi:

"Yani temelde sadece kendi terimin içinde oturuyorum, bu yüzden doktorum bana kasık mantarı teşhisi koydu."

Adele, hastalığın halk arasındaki ismi olan 'Jock Itch' ve NBA finallerini kazanan Denver Nuggets'ta forma giyen basketbolcu Nikola Jokić'in telaffuzundaki ses benzerliğine gönderme yaptı ve "Kasık mantarı... Kulağa büyük bir Nuggets taraftarıymışım gibi geliyor. 'Jock Itch' diye buna denir değil mi?" ifadelerini kullandı.