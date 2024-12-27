Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Callum Turner ile nişanlandı
Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve bir yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Callum Turner’ın nişanlandığı ortaya çıktı.
"Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Dua Lipa ve bir yıldır birlikte olduğu Sevgilimden Son Mektup, Dehşet Odası ve Fantastik Canavarlar filmleriyle oyuncu sevgilisi Callum Turner’ın nişanlandı.
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Ünlü çitin evde baş başa geçireceklerini söyledikleri Noel gecesi evlilik yolunda ilk adımı attığı iddia edildi.
Fotoğraf: Getty
The Sun gazetesinin haberine göre Callum Turner, evlenmeye teklifi etti. Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan mutlu çift sessizce, kendi aralarında evlilik kararı alırken bu mutlu haberi yılbaşı gecesi arkadaşları ve aileleriyle kutlamayı planlıyor.
Fotoğraf: Getty
Lipa’nın son Instagram paylaşımındaki fotoğraflarından birinde parmağında gözüken pırlanta yüzüğün de Callum Turner’ın parmağına taktığı nişan yüzüğü olduğu ortaya çıktı.
Fotoğraf: Getty