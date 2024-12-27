Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Callum Turner ile nişanlandı

The Sun gazetesinin haberine göre Callum Turner, evlenmeye teklifi etti. Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan mutlu çift sessizce, kendi aralarında evlilik kararı alırken bu mutlu haberi yılbaşı gecesi arkadaşları ve aileleriyle kutlamayı planlıyor.

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