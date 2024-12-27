Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Callum Turner ile nişanlandı

Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve bir yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Callum Turner’ın nişanlandığı ortaya çıktı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Callum Turner ile nişanlandı - Resim : 1

"Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan  şarkıcı Dua Lipa ve bir yıldır birlikte olduğu Sevgilimden Son Mektup, Dehşet Odası ve Fantastik Canavarlar filmleriyle oyuncu sevgilisi Callum Turner’ın nişanlandı. 

Fotoğraf: Getty 

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Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Callum Turner ile nişanlandı - Resim : 2

Ünlü çitin evde baş başa geçireceklerini söyledikleri Noel gecesi evlilik yolunda ilk adımı attığı iddia edildi.

Fotoğraf: Getty 

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Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Callum Turner ile nişanlandı - Resim : 3

The Sun gazetesinin haberine göre Callum Turner, evlenmeye teklifi etti. Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan mutlu çift sessizce, kendi aralarında evlilik kararı alırken bu mutlu haberi yılbaşı gecesi arkadaşları ve aileleriyle kutlamayı planlıyor.

Fotoğraf: Getty 

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Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Callum Turner ile nişanlandı - Resim : 4

Lipa’nın son Instagram paylaşımındaki fotoğraflarından birinde parmağında gözüken pırlanta yüzüğün de Callum Turner’ın parmağına taktığı nişan yüzüğü olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Getty 