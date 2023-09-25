Ünlü şarkıcı Fatma Turgut'a sahnede çakmaklı saldırı!

Ankara'da verdiği konser sırasında bir kişi sahnede yer alan Fatma Turgut'a çakmaklı saldırı gerçekleştirdi. Atılan çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti. Fatma Turgut, yaşananların ardından açıklama yaptı.

"CANIM ÇOK YANDI, KULAĞIMA İSABET ETTİ"

Olay sonrası açıklama yapan Fatma Turgut, "Sevgili arkadaşlarım; ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı. Çünkü çakmak kulağıma isabet etti. Ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu" dedi.

"ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİM"

Yaşadığı acıyı anlatan Turgut sözlerine şöyle devam etti; "Bir kişinin yaptığı saygısızlığı, onca insana fatura etmemek için şarkıyı söylemeye devam ettim. Bu sebeple de playback yaptığımı düşünenler olmuş. Hayatımda, hiçbir konserimde tek bir kere bile playback yapmadım. Bu vesileyle bunu da belirtmek isterim. Dilerim bir daha hiç yaşamam. Dilerim hiçbir sanatçı arkadaşım asla yaşamaz. Sevgiyle."