Ünlü şarkıcı Güllü hayatını kaybetti!

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefat haberini oğlu Tuğberk sosyal medya üzerinden duyurdu.

"YAŞANAN ELİM BİR KAZA SONUCU KAYBETTİK"

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz, yaptığı açıklamada “Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Annemi bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik” ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Sanatçının aranjörü Mustafa Arapoğlu ise Güllü’nün Yalova Çınarcık’taki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiğini belirtti. Cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı öğrenildi.

GÜLLÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 15 Ekim 1973 Kasımpaşa, Beyoğlu doğumlu Roman asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı.

Küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.

Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.