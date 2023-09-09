Ünlü şarkıcı İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı: Birbirimize vakit ayıramaz olduk

Başarılı şarkıcı İrem Derici ile Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan, şubat ayından beri aşk yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını paylaşarak aşklarını haykıran çift, yoğun iş tempolarında görüşemediği için ilişkilerini noktaladı.

“BİRBİRİMİZE VAKİT AYIRAMAZ OLDUK”

İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını duyurdu.

İrem Derici, mesajında şunları belirtti:

“Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem bi’ şey yaşadık Atakan’la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk.

“AYRILMAMIZIN MANTIKLI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK”

Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına. Bana hiç yaşamadığım bi’ sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim, iyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam.”