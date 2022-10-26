Ünlü şarkıcı Katy Perry'in göz kapağı düştü! O anlar sosyal medyada gündem oldu

ABD'li şarkıcı Katy Perry, sahnede yaşadığı göz problemi nedeniyle hayranlarına korku dolu anlar yaşattı. Katy Perry'nin sahnede göz kapağı düştü.

TikTok'a yüklenen görüntülerde 38 yaşındaki Katy Perry'nin, gösterinin ortasında sağ gözünü açmakta zorlandığı görüldü. Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir gösteride sahne alan Perry, performansını sergilediği sırada bir anlığına sağ gözünü kontrol edemedi. İstemsizce kapanan gözünü açmayı başaramadığı için bir an için gösteriyi bırakan Katy Perry sonrasında normale döndü.

TikTok'ta yayınlanan videoda Perry'nin gözlerinden biri kapalıyken diğeri titreyerek açılıp kapandı. Birçok kullanıcı, takma kirpik yapıştırıcısının Katy Perry'nin gözünü kapattığını düşünürken, diğer kullanıcılar da şarkıcının migreni olduğunu ya da stres veya yorgunluk nedeniyle göz spazmı geçirmiş olabileceğini düşünüyor.

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