Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melisa Sütşurup'un ayrıldığı iddia edildi
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2022 yılında Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. 54 yaşındaki Mustafa Sandal ile eşi Melisa Sütşurup yollarını ayırdığı iddia edildi.
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90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarına imza atan; 'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitleriyle ses getiren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.
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Geçtiğimiz hafta birlikte Londra seyahatine giden ikili hakkında üzücü söylentiler var.
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Akif Yaman’ın özel haberine göre; Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un ayrıldığı iddia edildi. Londra'da yaşadıkları tartışma sonucu Mustafa Sandal, İstanbul'a yalnız döndü.
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Melis Sandal Sütşurup ise, sosyal medyasında soyadını “Sütşurup” yapıp, Mustafa Sandal ile fotoğraflarını kaldırdı.