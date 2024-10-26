Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melisa Sütşurup'un ayrıldığı iddia edildi

90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarına imza atan; 'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitleriyle ses getiren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.