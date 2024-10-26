Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melisa Sütşurup'un ayrıldığı iddia edildi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2022 yılında Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. 54 yaşındaki Mustafa Sandal ile eşi Melisa Sütşurup yollarını ayırdığı iddia edildi.

Elele Online

Elele Online
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melisa Sütşurup'un ayrıldığı iddia edildi - Resim : 1

90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarına imza atan; 'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitleriyle ses getiren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.

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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melisa Sütşurup'un ayrıldığı iddia edildi - Resim : 2

Geçtiğimiz hafta birlikte Londra seyahatine giden ikili hakkında üzücü söylentiler var. 

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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melisa Sütşurup'un ayrıldığı iddia edildi - Resim : 3

Akif Yaman’ın özel haberine göre; Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un ayrıldığı iddia edildi. Londra'da yaşadıkları tartışma sonucu Mustafa Sandal, İstanbul'a yalnız döndü.

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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melisa Sütşurup'un ayrıldığı iddia edildi - Resim : 4

Melis Sandal Sütşurup ise, sosyal medyasında soyadını “Sütşurup” yapıp, Mustafa Sandal ile fotoğraflarını kaldırdı.