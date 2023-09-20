Ünlü şarkıcı Nilüfer korkuttu: Koronavirüse yakalandım

Usta sanatçı Nilüfer, koronavirüse yakalandı. Ünlü ismin tedavisi hastanede devam ediyor.

"YÜKSEK ATEŞ VE SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi veren Nilüfer, "Sevgili dostlar ve değerli kamuoyuna, birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef covid virüsüne yakalandığımı öğrendim. Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden, 22 Eylül'deki konserimi, 14 Ekim'e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda, bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. Nilüfer'in paylaşımına sanatçı dostlarından geçmiş olsun yorumu da geldi.