Ünlü şarkıcı Robbie Williams'tan şaşırtan itiraf: Sanırım menopoza girdim

Hayatı hakkında çekilen 4 bölümlük Netflix belgeseli yayınlanmadan önce itiraflarda bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams 90'lı ve 2000'li yıllarda yaptığı hatalar yüzünden erken yaşlandığını ve tükendiğini söylüyor.

Williams'tan şaşırtan itiraf

Şubat ayındaki 50. doğum günü öncesinde, süperstar şarkıcı yıllarca süren gece hayatının ve “partilerin” kendisini bitkin ve en önemlisi de gerekli hormonlardan mahrum bıraktığını itiraf etti. 2010’dan beri Ayda Field’la evli olan 4 çocuk babası yıldız özel hayatıyla ilgili çok ses getirecek açıklamalar yaptı.

Türk asıllı İngiliz oyuncu Ayda Field ile 13 yıldır evli olan Robbie daha önce de cinsel dürtülerinin azaldığından bahsetmişti. "Gece 11'de yatıyorum ve sabah 5'e kadar tamamen uyanık ve tetikte bir halde yatakta yatıyorum.” diyen Robbie Williams uyuyabilmek için uyku ilaçları kullanmak zorunda kalıyor.

"Vücudumdaki tüm doğal iyi şeyleri kullandım. Menopoza girdim.”

Robbie Williams gençliğinden itibaren yaşadığı hızlı hayatın onu çok yıprattığını, vücudunun artık ihtiyacı olan hormonları üretmediğini ve menopoza girdiğini söylüyor.

"Saçlarım inceliyor, testosteron desen kalmadı, serotonin hormonum yok ve dopamin deseniz o da uzun zaman önce bitti” diyerek geldiği noktayı itiraf eden Robbie Williams "Vücudumdaki tüm doğal iyi şeyleri kullandım. Menopoza girdim.” dedi.

Robbie Williams "Kızım bana 'Tembel baba' diyor. Bundan hoşlanmıyorum ama gerçek şu ki, doksanlı yıllarda ve 2000'li yılların bir kısmında kendime yaptıklarım yüzünden gerçekten bitap düşmüş durumdayım." diyor.

Robbie Williams küresel çaptaki şöhretine, bankadaki milyonlarına, güzel bir aileye, dünyanın farklı ülkelerindeki evlerine ve ünlü dostlarına rağmen yaşadığı çöküntüyü açık yüreklilikle anlatıyor ve hayatıyla ilgili belgeseli izlemenin "ağır çekimde trajik bir araba kazasına tanık olmak" gibi olduğunu söylüyor.

Take That grubuyla ünlendiği gülerden evlenip aile kurduğu döneme kadar olan zamanda uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunları da yaşayan Robbie Williams, şimdi bu günleri geride bırakmış olsa da ruhen ve bedenen çöküntü yaşadığını saklamıyor.