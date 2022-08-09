Ünlü şarkıcı Sıla, koronavirüse yakalandı! Konserleri ertelendi

İrem Derici'nin ardından şimdi de şarkıcı Sıla, koronavirüse yakalandı. Sıla'nın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak durumundan bahseden şarkıcı, konserlerinin ertelendiğini duyurdu.

"VİRÜS KOL GEZİYOR"

Instagram hesabının hikaye kısmından yazılı bir açıklama yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Biraz moral bozukluğuyla yazıyorum size. Dün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastalıktan dipçik gibi kalkarım da, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserlerimizi erteleyecek olmak beni gerçekten üzdü. Üç senelik ayrılığın ardından iple çekiyor, heyecanla bekliyorduk. Kavuşmamız ekim ayına kısmetmiş. Her şerde bir hayır vardır diyerek... Kendinize çok dikkat edin, virüs kol geziyor, vakalar tavan."