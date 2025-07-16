Ünlü şarkıcı Suki Waterhouse dar pantolon giymekten fıtık oldu

Ünlü şarkıcı Suki Waterhouse dar pantolon sevdasından dolayı hastanelik oldu. 33 yaşındaki İngiliz sanatçı, dar pantolondan dolayı fıtık olduğu için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

FITIK OLMA SEBEBİ: DAR PANTOLONLAR

Genelde konserlerinden fotoğraflar paylaşmasıyla bilinen ünlü şarkıcı, bu kez hastane yatağından fotoğrafını yayınlayarak, fıtık olmasının sebebinin giydiği dar pantolonlar olduğunu söyledi.

"SİZE BUNU SÖYLEMEKTEN ÇOK KORKUYORDUM"

X platformu paylaşımında, "Suki artık hiç tweet atmıyorsun" diyenlere seslenen Waterhouse, "6 ay önce çok dar pantolonlar giydiğimi ve bunun fıtığa sebep olduğunu hiç düşündünüz mü? Size bunu söylemekten çok korkuyordum" ifadesini kullandı.

İyileşir iyileşmez sahneye döneceğini açıklayan Waterhouse, 8 Ağustos'ta ABD'nin Aspen şehrinde Up In The Sky Music Festival'de sahne alacak.

Ünlü oyuncu Robert Pattinson'la birliktelik yaşayan Waterhouse, sahne ve oyunculuk çalışmalarının yanı sıra Pattinson'dan olan bir buçuk yaşındaki kızının bakımıyla da ilgileniyor.