Ünlü şarkıcı Taylor Swift ve oyuncu Joe Alwyn neden ayrıldı

Ünlü şarkıcı Taylor Swift ve uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Joe Alwyn’in yollarını ayırdığı açıklandı…

Çifte yakın bir kaynağa göre, hafta sonu Taylor ve Joe'nun birlikte geçirdikleri altı yılın ardından yollarının ayrıldığı iddia edildi. Geçen haftaki konserlerinden birinde Taylor, bir şarkıyı son dakika değişikliği olarak set listine ekledi ve söylerken duygusal göründü.

Çifte yakın kaynaklar çift arasındaki romantizmin sona erdiğini ve ayrılma kararı aldıklarını açıkladı. İngiliz oyuncu Alwyn son dönemde Swift ile birlikte görüntülenmezken çifte yakın arkadaşları, “Dostça ayrıldılar ve dramatik bir durum meydana gelmedi” ifadesini kullandı.

Swift’in turnesine odaklanmaya başladığı belirtilirken, ABD medyasına konuşan bir kaynak, “İlişkilerinin sonu geldi. Bu sebeple Alwyn son haftalarda Swift’in konserlerini izlemeye gelmiyordu. Birkaç hafta önce ayrıldılar” dedi.

Çiftin neden bu kadar yıl sonra ayrılmış olabileceği merak konusu. Taraflardan hiçbiri haber hakkında yorum yapmadı.

Ayrılma nedenleri henüz kesin bilinmese de hayranları şu çıkarımları yaptı: Söylediği duygusal şarkıda evlilik kararı ile ilgili olan kısım hayranlarını düşünmeye itti. Hayranlar şimdi birlikte yazdıkları şarkının kendi ilişkileri hakkında olabileceğini ve ayrılmalarının nedenini ima edebileceğini düşünüyor. "Joe onunla gerçekten evlenmek istedi ve Taylor istemedi, bu yüzden."