Ünlü sunucu Esra Erol güzellik sırrını açıkladı: Sabunun temizliğine karşı zaafım var, olmazsa olmazım
Sunuculuğunu yaptığı program ile hafta içi her gün ekranda olan Esra Erol, formda görüntüsü ile yıllara meydan okuyor. Erol, güzel görüntüsünün sırrını verdi.
2010 yılında hayatını birleştirdiği Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Esra Erol, önceki gün çocukları İdris Ali ve Ömer Erol ile yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı.
"ÇAĞIN ÇOCUKLARI ÖYLE DEĞİL"
Oğullarıyla birlikte eğlence merkezinde keyifli dakikalar geçiren 41 yaşındaki sunucu, "Kız çocuğu olan arkadaşlarım, 'Sen çok şanslısın, oğulların sakin. Kızlar daha farklı' diyor. Çocukların kendini ifade etmelerine ve duygularını samimiyetle söylemelerine bayılıyorum. Küçük çocuk bir olayla ilgili eleştiri ve yorum getirdiğinde toplumumuzda biraz garipseniyor ama artık çağın çocukları öyle değil, kendilerini ifade etmesine fırsat vermemiz gerekiyor" dedi.
"SABUN HAYATIMDA OLMAZSA OLMAZ"
Güzellik sırrı sorulan Esra Erol, "İnsanın güzel hissetmesi ruhunun hissettiğiyle çok alakalı. Bazen bir sabah kalkıyorsunuz, her zamanki gibisiniz ama içinizdeki enerji ve yapabilirim duygusu kendinizi güzel hissettiriyor. Benim için güzel olmanın karşılığı sağlıklı olmaktan geçiyor. Düzenli spor yapmaya çalışan biriyim. Yürüyüşe önem veriyorum. Dikkatli beslenmeye çalışıyorum. Güzel bir sabun ve onun kokusu, iyi temizlenmiş bir cilt benim için. Herkesin güzellik sırrı olabilir ama dediğim gibi içimiz ne hissediyorsa oyuz" cevabını verdi.
Ünlü isim, "Sabunla ilgili takıntınız var mı?" sorusuna, "Sabunu çok seviyorum. Sabunun temizliğine karşı zaafım var. Sabun hayatımda olmazsa olmaz" yanıtını verdi.