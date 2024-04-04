Ünlü sunucu Esra Erol güzellik sırrını açıkladı: Sabunun temizliğine karşı zaafım var, olmazsa olmazım

"SABUN HAYATIMDA OLMAZSA OLMAZ"

Güzellik sırrı sorulan Esra Erol, "İnsanın güzel hissetmesi ruhunun hissettiğiyle çok alakalı. Bazen bir sabah kalkıyorsunuz, her zamanki gibisiniz ama içinizdeki enerji ve yapabilirim duygusu kendinizi güzel hissettiriyor. Benim için güzel olmanın karşılığı sağlıklı olmaktan geçiyor. Düzenli spor yapmaya çalışan biriyim. Yürüyüşe önem veriyorum. Dikkatli beslenmeye çalışıyorum. Güzel bir sabun ve onun kokusu, iyi temizlenmiş bir cilt benim için. Herkesin güzellik sırrı olabilir ama dediğim gibi içimiz ne hissediyorsa oyuz" cevabını verdi.