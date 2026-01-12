Ünlü sunucu Saba Tümer, Kızılcık Şerbeti dizisine geliyor

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunda yaşadığı büyük kan kaybına rağmen hamlelerini sürdürüyor. Başrol oyuncuları dahil dört ismin vedası sonrası reytinglerde "Taşacak Bu Deniz" dizisine zirveyi kaptıran yapım, 6+ reyting bandında tutunarak hala güçlü bir izleyici kitlesine sahip olduğunu kanıtladı.

Kadroyu ve hikayeyi tazelemek isteyen ekibin son sürprizi ise ünlü sunucu Saba Tümer oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 121. bölümünde Saba Tümer, dizide Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin hazırlayıp sunduğu televizyon programına konuk olacak.

Geçtiğimiz yıl Evrim Alasya, Saba Tümer’in YouTube programına katılmış ve ikilinin enerjisi sosyal medyada çok beğenilmişti. Senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür, bu gerçek hayat etkileşimini dizi evrenine taşıyarak izleyiciye tanıdık ve samimi bir sahne sunmayı hedefliyor.