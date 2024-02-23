Ünlü talk show sunucusu Wendy Williams'a demans ve afazi tanısı konuldu
Sevilen talk show sunucusu Wendy Williams'a demans ve afazi teşhisi konuldu. Haber, Wendy Williams Productions tarafından resmi bir açıklama ile duyuruldu.
ABD'nin eski talk show sunucularından Wendy Williams'a progresif afazi ve frontotemporal demans tanısı konuldu. Williams'ın temsilcileri tarafından 22 Şubat Perşembe günü yapılan açıklamada, Williams'ın daha önce sağlığıyla ilgili yaşadığı zorluklar konusunda kamuoyuna açık olduğu ifade edilerek, yapılan bu son açıklamayla 'sağlığı hakkındaki doğru olmayan, incitici dedikoduları düzeltmek' istendiği belirtildi.
CNN International'ın aktardığına göre, Wendy Williams'ın daha önce de Graves hastalığı ve lenf ödeminde mustarip olduğunu hatırlatan temsilcileri, son yıllarda Williams'ın 'bilgiyi işleme konusundaki yetisinin sorgulandığını ve Williams'ın durumu hakkında pek çok spekülasyon yapıldığını' belirtti. Kelimelerle ilgili zorluklar yaşamaya başlayan ve mali işlemleri anlama konusunda zorluk yaşayan Wendy Williams'ın 2023 yılında 'dil bozukluğu' olarak bilinen afazi ve demans tanısı aldığı açıklandı.
Bu haberi paylaşmanın zor olduğunu ve dikkatli bir değerlendirmenin ardından bu kararın alındığını belirten Williams'ın temsilcileri, bunun sadece Williams için anlayış ve şefkat için değil, iki hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak için de yapıldığını kaydetti.
Halihazırda mahkeme emriyle vesayet altında olan 59 yaşındaki Williams, 2008'den 2022'ye kadar "The Wendy Williams Show" isimli programı sunmuştu. Program bitmeden önce bir bağışıklık hastalığı olan Graves hastalığından mustarip olduğu açıklanmıştı.