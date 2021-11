Ünlü tasarımcı Virgil Abloh 41 yaşında hayatını kaybetti

Louis Vuitton'un erkek giyim sanat yönetmeni olarak görev yapan ve Milano merkezli Off-White markasını kuran moda tasarımcısı Virgil Abloh 41 yaşında yaşamını yitirdi. Pazar günü öğleden sonra Instagram sayfasından yapılan duyuruda Virgil Abloh'un, iki yıldan fazla bir süredir kardiyak anjiyosarkomla savaştığı belirtildi...

Instagram sayfasında şu sözler yer aldı: "Sevgili Virgil Abloh'un son derece sadık bir baba, koca, oğul, erkek kardeş ve arkadaş olarak vefat ettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Moda, sanat ve kültürü kapsayan birkaç önemli kurumu yönetirken, sayısız zorlu tedaviden geçti. 2019'daki teşhisinden bu yana savaşınısürdürmeyi seçti. Her şeye rağmen, çalışma etiği, sonsuz merakı ve iyimserliği asla bitmedi. Virgil, sanatına ve başkalarına kapılar açmaya devam etti. Sanat ve tasarımda daha fazla eşitlik için yollar yaratma misyonuna olan bağlılığı tarafından biliniyordu. Abloh ölmeden önce sık sık şunları söylerdi: Yaptığım her şey kendimin 17 yaşındaki hali için yapıyorum. Sanatın gelecek nesillere ilham verme gücüne derinden inanıyorum".

LVMH, Louis Vuitton ve Off-White adına yapılan ortak bir açıklamada, Virgil Abloh'un ölümünden duyulan üzüntü paylaşıldı. LVMH İcra Kurulu Başkanı Bernard Arnault yaptığı açıklamada, "Bu korkunç haberden sonra hepimiz şok olduk" dedi. "Virgil sadece dahi bir tasarımcı ve bir vizyoner değildi, aynı zamanda güzel bir ruha ve bilgeliğe sahip bir adamdı." Arnault, "LVMH ailesi olarak büyük bir üzüntü içindeyiz. Abloh'un tüm sevdiklerinin yanındayız" diye ekledi.

Hailey Bieber Virgil Abloh'u şu sözlerle uğurladı: “Virgil sokak stiline ve modaya bakış açımı tamamen değiştirdi, olaylara bakış açısı bana derinden ilham verdi. Onu tanıdığım ve onunla çalıştığım için ne kadar minnettar olduğumu asla tam olarak ifade edemem, podyumlarında yürümekten gelinliğimi tasarlamasına ve aradaki diğer tüm harika anlara kadar, her zaman onun yeri bende çok ayrıydı. Her durumda, yürüdüğü her yolda ve girdiği her yere hayat, karizma, aşk ve eğlence getiren biriydi. Bu zamana kadar gelen çok ender görülen bir yaratıcı zihne sahipti ve onun etkisini asla unutmayacağım. Seni seviyoruz Virgil."

Pharrell, Off-White tasarımcısını Twitter'da andı: 'Kalbim çok buruk. Virgil, sen nazik, cömert, düşünceli, yaratıcı bir dahiydin. Bir insan olarak çalışman ve ruhsal bir varlık olarak çalışman sonsuza kadar yaşayacak. Eşine, çocuklarına, ailene sevgi ve ışık gönderiyorum. Artık Usta'nın yanındasın, parla."

