Ünlü yıldız Lauren Goodger'ın doğumhanede kabusu! "Uyanacak sandım!"

İngiliz model ve ekran yüzü Lauren Goodger, ekran yüzü olmasının yanında geçirdiği bir çok estetik operasyonlarla magazin dünyasında konuşulan isimler arasında yer alıyordu. Bir annenin en büyük kabusu olan acıyı tadan Goodger, geçirdiği trajik olayı anlattı, gözyaşlarına engel olamadı.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

35 yaşındaki yıldızın bebeği, dünyaya geldikten birkaç dakika sonra hayatını kaybetti. Bir kızı daha olacağını öğrenen ve daha önce adını Lorena koyacağını belirten Goodger, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"BEBEĞİMİN NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ BİLEMK ZORUNDAYIM"

35 yaşındaki ünlü sanatçı tam 9 ay karnında taşıdığı ve ikinci çocuğu olan bebeğini doğumdan bir kaç dakika sonra kaybetti. Doğumhanenin en büyük sevinci vereceği yerde, en büyük acıyı tadan Goodger, kabus gibi olduğu ifadesini kullandı. Bebeğinin neden kaybettiğini bilmek isteyen genç anne "Akıl sağlığımı korumak için bunu bilmek zorundayım." ifadesini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lauren Rose Goodger (@laurengoodger)'in paylaştığı bir gönderi

İSMİNİ BİLE BELİRLEMİŞLERDİ

Tekrar anne olmanın heyecanını yaşayan ve bir kızı daha olacağını öğrenen Lauren Goodger ve Charlie Drury, bebeğe verecekleri ismi de belirlemişti: Ona Lorena adını koyacaklardı. Sonunda beklenen an geldi ve çift bebeklerine kavuşmak için dakikaları saymaya başladı. Doğumhanede Lorena'nın dünyaya gelişi beklenirken korkunç bir gelişme oldu. Bebek dünyaya geldi ama sadece birkaç dakika yaşayabildi.

"TEKRAR BULUŞACAĞIZ"

Acılı anne Goodger, hamileliğinin de doğumunun da sorunsuz geçtiğini ifade ederken, bebeğini neden kaybettiğini anlamadı. Bu korkunç olayı hayatı boyunca unutamayacağını belirten Goodger, kızıyla tekrar buluşacağını ifade etti. Sözleri duyanları korkuturken psikolojik olarak iyi olmadığı görüldü.