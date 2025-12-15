Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi evinde ölü bulundu

'When Harry Met Sally' filminin yönetmeni 78 yaşındaki Rob Reiner ile 68 yaşındaki eşi Michele Singer, Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu.

'ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ'

Emniyet kaynakları, her iki kişinin de vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğunu aktardı.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Polis, olayla ilgili soruşturmayı cinayet kapsamında yürüttüğünü açıkladı. People dergisi ise, cinayeti Reiner çiftinin oğlu Nick'in işlemiş olabileceğini iddia etti. Dergi, çiftin cansız bedenlerini kızları Romy'nin bulduğunu ifade etti.

Rob Reiner, "This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride, Misery, A Few Good Men ve When Harry Met Sally" gibi yapımlara imza attı.

ÜÇ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

1989 yılında evlenen Reiner ve Singer'in; Jake, Nick ve Romy adında üç çocuğu bulunuyor.