Ünlüler yeni yıla nasıl girdi?

Ashley Roberts, bir çatı katında sırtı açık şeffaf bir elbiseyle poz verirken, Beckham ailesi, Birleşik Krallık'taki kır evlerinde gösterişli aile kutlaması; Coleen ve Wayne Rooney de 2022'nin son gecesini çocuklarıyla birlikte evde bir partiyle geçirdiler.

David Beckham eşi Victoria, oğulları Cruz ve Romeo, kızı Harper ile bahçelerinde havai fişekler atılırken poz verdiği bir fotoğraf paylaştı.

Sevgi dolu baba, 23 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn'i özlüyordu, ancak fotoğrafının altına "BECKHAM'dan Mutlu Yıllar ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ sizi seviyoruz @brooklynpeltzbeckham, sizi özledik" yazdı.

Brooklyn'in Noel'i ABD'de yeni eşi ve ailesiyle birlikte geçirdikten sonra eşi Nicola ve ünlü arkadaşı Selena Gomez ile Cabo'ya uçma planı vardı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör David Beckham (@davidbeckham)'in paylaştığı bir gönderi

Coleen Rooney ise eşi Wayne ve dört oğluyla yılbaşını kutlarken göz kamaştırıcı görünüyordu. Coleen, gümüş damla küpelerle şekillendirdiği siyah bir elbise içinde göz alıcı görünüyordu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Coleen Rooney (@coleen_rooney)'in paylaştığı bir gönderi

Leigh-Anne Pinnock, gece yarısından sonra havai fişekleri izlerken kucaklaşırken partneri Andre Gray ile fotoğraf paylaştı.

Dua Lipa boyundan bağlı gümüş boncuklu elbisesi, gösterişli elmas küpeleri ile dikkat çekiciydi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör DUA LIPA (@dualipa)'in paylaştığı bir gönderi

Romeo Beckham, kız arkadaşı Mia Regan ile birlikte yılbaşını kutlarken sevgi dolu bir görüntü sergiledi.

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