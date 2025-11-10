Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümünde tüm yurtta, sanat ve spor dünyasında saygıyla anılıyor. Ünlü isimler, bu anlamlı günde sosyal medya hesaplarından yayınladıkları duygu dolu mesajlarla, Atatürk'e duydukları sonsuz özlemi ve minneti bir kez daha tüm Türkiye ile paylaştı.