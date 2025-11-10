Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi sanat ve spor camiasında da saygı, minnet ve özlemle anılıyor. Ekranların ve sosyal medyanın önde gelen ünlü isimleri, 10 Kasım sabahı yaptıkları duygusal paylaşımlarla Atatürk'e olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi...
1 / 16
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümünde tüm yurtta, sanat ve spor dünyasında saygıyla anılıyor. Ünlü isimler, bu anlamlı günde sosyal medya hesaplarından yayınladıkları duygu dolu mesajlarla, Atatürk'e duydukları sonsuz özlemi ve minneti bir kez daha tüm Türkiye ile paylaştı.
2 / 16
Nilgün Belgün: Atatürk, bu kalp seni asla unutmaz. 10 Kasım...
3 / 16
Fahriye Evcen: Ata'm, sevgin tükenmez bizde, sonsuza dek izinde.
4 / 16
Merve Boluğur: Minnet ve özlemle