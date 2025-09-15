Ünlülerden A Milli Basketbol Takımımıza destek paylaşımları

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamlayarak tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Bu tarihi başarının ardından ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 12 Dev Adam'ı tebrik etti.