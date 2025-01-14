Anasayfa Magazin Ünlülerden Bedia Ener için başsağlığı mesajları..." O güzel ruhunu, neşeni hiç unutmayacağız"
Ünlülerden Bedia Ener için başsağlığı mesajları..." O güzel ruhunu, neşeni hiç unutmayacağız"
'Yaprak Dökümü', 'Kırık Kanatlar', 'Bir Zamanlar Osmanlı', 'Ada Masalı' ve 'Mahallenin Muhtarları' gibi birçok yapımda yer alan usta oyuncu Bedia Ener'in vefat haberinin ardından ünlü isimler, yaşadığı üzüntüyü sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla dile getirdi...
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Güven Hokna
Aile dostumuz, can arkadaşım Bedia Ener'in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.
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Melek Baykal
Çok sevgili Bedia'mızı kaybetmişiz... Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun. Canım Bedia seni hiç unutmayacağız.
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Ezgi Şenler
Ah çok üzgünüm... Ne çok şey öğrendim senden. Çok erken bu veda. Nur içinde uyu...
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Talat Bulut
Bu olmadı işte Bedia... Başımız sağ olsun.