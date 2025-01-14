Ünlülerden Bedia Ener için başsağlığı mesajları..." O güzel ruhunu, neşeni hiç unutmayacağız"

'Yaprak Dökümü', 'Kırık Kanatlar', 'Bir Zamanlar Osmanlı', 'Ada Masalı' ve 'Mahallenin Muhtarları' gibi birçok yapımda yer alan usta oyuncu Bedia Ener'in vefat haberinin ardından ünlü isimler, yaşadığı üzüntüyü sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla dile getirdi...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ünlülerden Bedia Ener için başsağlığı mesajları..." O güzel ruhunu, neşeni hiç unutmayacağız" - Resim : 1

Güven Hokna

Aile dostumuz, can arkadaşım Bedia Ener'in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

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Ünlülerden Bedia Ener için başsağlığı mesajları..." O güzel ruhunu, neşeni hiç unutmayacağız" - Resim : 2

Melek Baykal

Çok sevgili Bedia'mızı kaybetmişiz... Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun. Canım Bedia seni hiç unutmayacağız. 

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Ünlülerden Bedia Ener için başsağlığı mesajları..." O güzel ruhunu, neşeni hiç unutmayacağız" - Resim : 3

Ezgi Şenler

Ah çok üzgünüm... Ne çok şey öğrendim senden. Çok erken bu veda. Nur içinde uyu...

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Ünlülerden Bedia Ener için başsağlığı mesajları..." O güzel ruhunu, neşeni hiç unutmayacağız" - Resim : 4

Talat Bulut 

Bu olmadı işte Bedia... Başımız sağ olsun.