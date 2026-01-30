Ünlülerden Fatih Ürek için başsağlığı mesajları: "Hep güldüğümüz anılarla hatırlayacağız seni"

Gonca Vuslateri

"Çok insanın bildiği kıymetli huyların, araştırmacı kişiliğin, sağlam bir tiyatro izleyicisi (Anton Çehov hayranlığın) kimse bilmez... Sırdaşlığın. "Aman boşver ne halleri varsa görsünler" dediğin anda bitirdiğin konular. Fatih sen o kadar çok şeysin ki insanların hayatında.. Seni yaşamak varken anmak da nerden çıktı. Yoruldun biliyorum tamam... Bir orda bir burada haftalardır telef oldun.. Seni çok seviyorum"