Ünlülerden Fatih Ürek için başsağlığı mesajları: "Hep güldüğümüz anılarla hatırlayacağız seni"
Bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ünlü sanatçı ve sunucu Fatih Ürek, bugün hayatını kaybetti. 59 yaşında aramızdan ayrıldığı haberi, sanat dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ürek'in vefatının ardından bazı ünlü isimler başsağlığı mesajları yayınlandı.
Demet Akalın
"Nurlar içinde uyu kuzum. Hep güldüğümüz anılarla hatırlayacağız seni."
Seren Serengil
"Yoruldun canım...
Huzuruna git...
Bırakılmayacak türden bir dünya yok geride
Aklın burda kalmasın
Yaşanılacak gibi bir dunyadamiyiz sanki
Gözün arkada kalsin.
Huzur istiyordun
Bu dünyada yok ki huzur, huzur gittiğin ebediyette..
Hem o guzel kalple cennet aralamistir sana kapılarını..
Şimdi acın yok,
korkun yok,
yorgunluğun da bitti.
Huzuruna git....
Seni çok özleyeceğiz....Hoşçakal..."
Gonca Vuslateri
"Çok insanın bildiği kıymetli huyların, araştırmacı kişiliğin, sağlam bir tiyatro izleyicisi (Anton Çehov hayranlığın) kimse bilmez... Sırdaşlığın. "Aman boşver ne halleri varsa görsünler" dediğin anda bitirdiğin konular. Fatih sen o kadar çok şeysin ki insanların hayatında.. Seni yaşamak varken anmak da nerden çıktı. Yoruldun biliyorum tamam... Bir orda bir burada haftalardır telef oldun.. Seni çok seviyorum"
Deniz Seki
"Ah canım benim, güzel kalplim. Çok üzgünüm. Allah taksiratını affetsin. Mekanın cennet olsun. Fatih Ürek"