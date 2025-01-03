Ünlülerden Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajları... "Bir gün gitsen bile hatıran yeter"
79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı hem sanat dünyasını hem de sevenlerini yasa boğdu. Tayfur'un vefatının ardından ünlü isimler peşpeşe başsağlığı mesajları yayınladı.
TARKAN
"Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur’un mekanı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun.
Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek… Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum."
MUSTAFA CECELİ
"Şarkılarına tekrar düzenleme yapma fırsatı bulduğum ustamız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Türk müziğinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."
NİLÜFER
"Az önce vefatını öğrendim. Çok üzüldüm. Ferdi beyle bir Avrupa turnesinde birlikteydik. Kulaklığını kulaklarına takar üstünde çalıştığı şarkılarını dinlerdi. Az konuşurdu, çok saygılı, çok efendi ve mütevazı biriydi. Konserlerde 'Ferdi, Ferdi' sesleriyle inlerdi, yıkılırdı alkıştan koca salon. Bir daha karşılaşmadık hiç, konuşmadık. Bugün alınca vefat haberini onu böyle anmak, rahmet dilemek istedim. Huzur içinde uyu Ferdi Baba."